Kulan lagu soo dhoweynayay dhammaystirka Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay Xarunta Tiyaatarka Qaranka ee magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda iyo haween ka kala socday degmooyinka caasimadda.
Intii uu kulanku socday ayaa si weyn loo bogaadiyay guusha laga gaaray dhammaystirka dastuurka oo muddo dheer qabyo ahaa. Haweenkii ka soo qayb galay kulanka ayaa dowladda uga mahadceliyay dadaalka ay gelisay sidii loo dhammaystiri lahaa Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah mas’uuliyiinta iyo haweenkii ka hadlay kulanka ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in ay ku faraxsan yihiin dhammaystirka dastuurka, iyagoo ku ammaanay Dowladda Federaalka sida ay uga dhabeysay go’aankeedii ahaa in la dhammaystiro oo la ansixiyo dastuurka dalka.
Xildhibaan Saynab Caamir oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa tiri:-
“Baarlamaanka aan ka tirsanahay, annagoo ku qanacsan ayaan ansixinay Dastuurka dalka.”
Sidoo kale Xildhibaan Canab, oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug, ayaa tiri:
“Dastuurkii aan mar kasta qabyada ku maqli jirnay waa la dhammaystiray, dowladduna waa ku mahadsan tahay.”
Tan iyo markii xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen dhammaystirka dastuurka dalka, waxaa isa soo taraya hambalyada iyo bogaadinta ay shacabka Soomaaliyeed u jeedinayaan dowladda, taas oo dadaal badan gelisay sidii dalka uu u yeelan lahaa dastuur rasmi ah oo dhammaystiran.