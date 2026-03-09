Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka XFS Amb Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa xalay magaalada Muqdisho ku soo gunaanudday bandhigga Todobaadka Haweenka Soomaaliyeed iyo xuska munaasabadda Maalinta Caalamiga ah ee 8-da Maarso.
Xiritaanka munaasabaddaan waxaa kasoo qeybgalay mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda oo ka mid yahay Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Amb Axmed Macalin Fiqi, Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Qoyska marwo Maryan, safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Muqdisho Amb alper aktaş, taliyaha Nabadsugiga Gobolka Banaadir Taliye Liibaan, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo marti sharaf ka;e.
Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka XFS Amb Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi oo si rasmi usoo xirtay bandhigga ganacsiga Haweenka Soomaaliyeed , xuska Todobaadka Haweenka Soomaaliyeed iyo Munaasabadda maalinta Caalamiga ah ee Haweenka Aduunka ayaa uga mahad celisay Haweenka ganacsatada ee ku jira ururka Haweenka Ganacsatada ah sida ay usoo bandhigeen hal abuurkooda ganacsi,iyadoo sidoo kale u mahad celisay mas’uuliyiintii kala duwanaa ee ka qeybgalay dhiirigelinta haweenka ganacsatada ah.
Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka Soomaaliya ayaa sanadkan si weyn oo aan horey loo arag u qabatay xuska Todobaadka Haweenka Soomaaliyeed iyo Munaasabadda maalinta Caalamiga ah ee Haweenka Aduunka,halkaasi oo lagu soo bandhiggay adeegyada ganacsiyada yaryar ee ay qabtaan haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada.
Mudadii u socday todobaadka bandhigga haweenka waxaa gabdhihii ka qeybgalay loo sameeyay howlo isugu jiray baaritaano iyo daweyn caafimaad oo lacag la’aan ah .