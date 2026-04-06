Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Axmed Macallin Fiqi, ayaa booqday xarunta Qaybta 3aad ee Howlgalka Taageerada iyo Xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM) ee magaalada Baydhabo.
Wasiirka ayaa kulan la qaatay Taliyaha Qaybta 3aad, S/Guuto Teklu Hurisa Janka, kana qaatay warbixin ku saabsan hawlaha qeybta, horumarka hawlgallada, iyo wada-shaqeynta ka dhaxeysa Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AUSSOM ee ka hawlgala deegaannada Koonfur Galbeed.
Wasiir Fiqi ayaa uga mahadceliyay doorka ay ka qaataan taageeridda hawlgallada Ciidanka Xoogga Dalka iyo dadaallada lagu xaqiijinayo amniga iyo xasilloonida dalka, isaga oo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta hawlgallada wadajirka ee lagula dagaalamayo argagixisada.
Booqashadan ayaa qayb ka ah dadaallada Wasaaradda Gaashaandhigga ee lagu xoojinayo xiriirka saaxiibbada caalamka, gaar ahaan howlgalka AUSSOM, si loo dardargeliyo guulaha laga gaarayo la-dagaallanka argagixisada iyo dardargelinta Hawlgallada wadajirka ah.